Incendie au marché central de Kaolack

C'est entre 1 h et 2 h du matin qu'un violent incendie s'est déclaré au marché central de Kaolack. Plus précisément à la rue Caniveau de Gaulle. Pour le moment, les causes du sinistre restent méconnues.



Les sapeurs-pompiers ont lutté contre les flammes durant plus d'une heure.