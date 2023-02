Inégalités en matière d'accès aux soins entre hommes et femmes : Dakar, capitale mondiale de la radioscopie et de la thérapie d'un mal persistant

Depuis une dizaine d’années, de nombreux travaux de recherche s’intéressent aux inégalités en matière d'accès aux soins entre les femmes et les hommes et à l’influence des représentations de genre sur la prise en charge et la détection de certaines pathologies. Dans le contexte de la mise en œuvre des politiques de CSU dans plusieurs pays en Afrique, il est important de mettre en relief ces défis et d’entendre les femmes les illustrer. Plusieurs institutions en Europe dont l’institut Montaigne et le Haut-Conseil à l’égalité entre hommes et femmes de France, ainsi qu’en Afrique à travers l’OMS, l’UNICEF, l’AFD et plusieurs autres institutions ont pointé du doigt cette problématique. D’ailleurs l’édition 2023 de la Journée Internationale de la Femme Mutualiste (JIFM), est prévu dans ce contexte au Sénégal à partir de jeudi.





Deux cent femmes d’Afrique, d’Europe et d’Amérique latine vont se pencher sur les questions, qui tournent autour de l’inégalité d’accès aux soins entre les hommes et les femmes sur le terrain, le poids des déterminants socio-économiques dans ces inégalités ou encore la prise en compte dans les politiques de santé et dans l’offre de soins de ces inégalités.





Durant trois journées ponctuées par des visites de terrain, des communications, tables rondes et panels, des ateliers et des sessions de networking, les participantes passeront à la loupe ces défis sous différents angles. Ces femmes proposent des initiatives concrètes à leur échelle pour passer à l’action.





Cette 4ème édition sera marquée par les contributions d’organisations internationales, des pouvoirs publics, des organisations de la société civile dont les mutuelles qui ont pris des initiatives ou qui portent des projets visant à réduire ces inégalités. Le partage des résultats de leurs travaux, de leurs expériences et de leur engagement permettra aux participantes de repartir de cette rencontre internationale, avec une grande motivation et quelques idées pratiques à implémenter dans leur pays respectif.