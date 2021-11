Infection à la syphilis : 1,3 million de femmes séropositives enceintes concernées

Syphilis, les femmes séropositives concernées

Chaque année, environ 1,3 million de femmes vivant avec le Vih tombent enceintes et un peu moins d’un million de femmes enceintes sont infectées par la syphilis.





Malgré la disponibilité de diagnostics et de traitements abordables, les infections au Vih et à la syphilis active non-diagnostiquées et non-traitées chez les femmes enceintes continuent de nuire à la vie de nombreuses mères et de leurs enfants.





L’Organisation mondiale de la santé (Oms) vise à accélérer les progrès vers l’élimination de la transmission mère-enfant du Vih et de la syphilis. Dans ce dessein, l’Oms prône une nouvelle réduction des coûts des doubles tests rapides.





L’entité onusienne a fait part de cette décision à travers un communiqué rendu public. Une annonce qui intervient après la signature, le même jour, d’un nouveau partenariat sur un rabais des coûts entre l’Initiative Clinton pour l’accès à la santé (Clinton Health Access Initiative - Chai), MedAccess et SD Biosensor.





Ces doubles tests seront désormais disponibles pour moins d’un dollar. Ce qui en fait le test double Vih/syphilis préqualifié par l’Oms le moins cher du marché. «L’annonce de la nouvelle tarification est importante», a déclaré Meg Doherty, Directrice des Programmes mondiaux de l’Oms sur le Vih, les hépatites et les infections transmissibles sexuellement (Its).