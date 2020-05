Infection au coronavirus : On a des nouvelles d’Aliou Sall

Le maire de Guédiawaye et frère du président Macky Sall, déclaré infecté au coronavirus il y a quelques jours, a donné de ses nouvelles.





A en croire le directeur de l'hôpital Dalal Jamm, Moussa Same Daff, cité par Lobservateur et repris par PressAfrik, Aliou Sall "ne présente aucun signe inquiétant du coronavirus et son moral est au fixe".