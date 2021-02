Inscription en ligne pour la vaccination contre Covid-19: plus de 24 mille inscrits en 24 heures

Inscription en ligne pour la vaccination à la Covid-19: plus de 24 mille inscrits en 24 heures

Le scepticisme semble, peu à peu, laisser la place à la confiance au vaccin chinois contre la Covid-19 au Sénégal. En atteste le nombre d’inscriptions enregistrées sur les plateformes d’enrôlement: vaccincovid19.gouv.sn et vaccincorona.gouv.sn.Celles-ci ont enregistré un rush énorme contrairement aux prévisions plutôt alarmistes sur l’adhésion des populations à la campagne de vaccination. En effet, plus de 24 mille personnes se sont inscrites en seulement 24 heures.Pour rappel, le Sénégal a lancé hier sa campagne de vaccination en direction de trois cibles prioritaires que sont: le personnel sanitaire de première ligne, les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes vivant avec des maladies chroniques (comorbidités).Ce sont 3,5 millions de personnes qui sont concernées. Le Sénégal a réceptionné le 17 février dernier 200 000 doses du vaccin de Sinopharm et va bientôt recevoir 1,3 million de vaccins dans le cadre de l’initiative Covax.