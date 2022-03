Insuffisance rénale : 1510 patients en attente de dialyse, la facture estimée à 5,2 milliards

La prise en charge médicale des hémodialysés dans les structures de santé publique est gratuite depuis 2013.



Malgré tout, l’accompagnement et la disponibilité de places posent toujours problème.



Pourtant, il existe au moins un centre dans presque toutes les régions.



Nonobstant ces efforts, plus de 1500 insuffisants rénaux sont sur la liste d’attente, rapporte Les Échos.



En effet le nombre de centres de dialyse publics est passé de 2 à 23 entre 2010 et 2021.



La gratuité totale de la dialyse dans le service public fait passer le budget pour l’achat des kits de 2,7 à 5,2 milliards Fcfa.



Les données hospitalières de 2021 font état d’une cohorte de 742 patients suivis avec un taux d’enrôlement de 10% et une létalité de 12%.