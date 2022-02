Interventions chirurgicales et formations: Le bateau-hôpital Africa Mercy est de retour!

Mercy Ships est de retour au Sénégal

L’Africa Mercy, plus connu sous le nom de Mercy Ships est revenu au Sénégal. Le bateau hôpital vient à l'instant d'amarrer au port de Dakar pour la reprise des opérations chirurgicales et les formations qui ont été interrompues en mars 2020 par le début de la pandémie. L’annonce est faite par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, ce mardi 1er février.





Avec à son bord 400 bénévoles, Africa Mercy est le plus grand navire-hôpital privé au monde. Il a une superficie de 1200 mètres carrés contenant 80 lits d’hospitalisation. En fait, Mercy Ships travaille avec les pays d’accueil pour aider à combler les lacunes des systèmes de soins de santé, tout en répondant aux besoins les plus urgents de leur population.





Au cours de son arrivée à Dakar (Sénégal), pour la première fois, le 14 août 2019 au Port autonome de Dakar (Pad), le bateau-hôpital avait observé une pause de maintenance aux Iles Canaries depuis avril 2020 avec la pandémie de Covid-19.