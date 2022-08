Journée internationale de sensibilisation aux surdoses : De la dose à l’overdose

La Journée internationale de sensibilisation aux surdoses est célébrée annuellement le 31 août. La surdose ou overdose se définit comme la consommation d’une ou plusieurs drogues, au-delà de la dose que l’organisme peut assimiler sans effets nocifs sur la santé.





Surdose ou overdose, une urgence médicale





La surdose peut concerner différentes substances : des drogues illicites, de l’alcool, certains médicaments, en particulier les antidépresseurs, les opioïdes, des amphétamines et autres substances stimulantes (le plus souvent illicites).





Dans le cas des substances illicites, la simple prise de la substance, sans même parler de surdose, a des effets nocifs sur la santé.





Les signes cliniques et les effets sur la santé varient selon la drogue absorbée, l’état de santé de la personne et l’importance de la surdose. L’usage des drogues et la surdose de médicaments peuvent avoir de graves conséquences sur la santé, avec des répercussions importantes sur le fonctionnement des organes vitaux. Dans certains cas, l’overdose peut conduire au décès de la personne concernée.





D’une manière générale, il faut retenir qu’une surdose ou overdose constitue une urgence médicale qui nécessite une prise en charge immédiate et donc l’appel des services d’urgence et de secours.





Le paracétamol, le médicament le plus mal consommé





Pratiquement tout le monde prend du paracétamol. D’ailleurs, l’un des exemples les plus connus de surdose médicamenteuse est le surdosage en paracétamol, selon les spécialistes. Et les conséquences sont énormes, soulignent-ils. Un surdosage de paracétamol entraîne une hépatite fulminante, nécessitant une greffe de foie en urgence. D’autres médicaments, notamment les médicaments antalgiques ou anxiolytiques, font couramment l’objet de mésusage, suite à une première prescription médicale pour une indication donnée. Or, ces mésusages peuvent aboutir à une surdose.





Face à ces situations, les autorités de santé publique multiplient les messages de prévention. Ils restreignent également les règles de prescription et de délivrance de ces médicaments. Parallèlement, se développe et s'améliore la prise en charge des patients victimes de surdose, notamment grâce à des approches pharmacologiques et non pharmacologiques.





Les surdoses sont pour une proportion importante liées à un mésusage des médicaments prescrits sur ordonnance médicale ou en accès libre (automédication). Plusieurs situations peuvent conduire à des surdoses, selon l’Organisation mondiale de la santé (Oms). Il s’agit du non-respect de la posologie indiquée par le médecin, de l’utilisation d’un médicament pour une autre personne que celle pour laquelle il a été prescrit, de l’association de plusieurs médicaments qui peuvent interagir entre eux, de l’utilisation d’un médicament destiné à l’adulte chez un enfant.





La Journée internationale de sensibilisation aux surdoses a pour objectif de sensibiliser le grand public et les professionnels sur ce problème majeur de santé publique. Pour l’édition 2022, le thème choisi est «Time to remember, time to act» (le temps de se souvenir, le temps d’agir). Cette journée s’articule autour de plusieurs axes : la sensibilisation du grand public aux surdoses, la lutte contre la stigmatisation des décès liés aux overdoses, la mobilisation des acteurs en faveur d’une politique de prévention de l’usage des drogues et de la survenue de surdoses.