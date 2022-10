Journée Internationale des personnes âgées : Marie Khemesse Ngom Ndiaye annonce la hausse du budget du plan Sésame

Marie Khemess Ngom Ndiaye, ministre de la santé

La Journée internationale des personnes âgées a été célébrée aujourd’hui sous le thème : « Résilience et contribution des personnes âgées ». La ministre de la Santé et de l’Action sociale, Marie Khémesse Ngom Ndiaye a, à l’occasion, salué le mérite des personnes âgées. Selon elle, ces personnes méritent toutes les gratitudes car elles ont rendu d’innombrables services à la nation sénégalaise. Elle a indiqué que le gouvernement a une volonté inébranlable de prendre en compte les préoccupations liées au vieillissement dans les politiques publiques en vue d’apporter des réponses adéquates aux problèmes et attentes spécifiques au troisième âge.