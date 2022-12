Journée internationale des personnes handicapées : Yatma Fall plaide pour la tenue d’un conseil présidentiel sur le handicap

Marie Khemess Ngom Ndiaye, ministre de la santé

La région de Fatick a abrité ce samedi 03 décembre la journée internationale des personnes handicapées, sous le thème: «Des solutions transformatrices pour un développement inclusif : le rôle de l’innovation pour alimenter un monde accessible et équitable ». Elle a été présidée par la ministre de la Santé et de l’action sociale Marie Khemess Ngom Ndiaye accompagnée d’une forte délégation.





Pour promouvoir les droits des personnes vivant avec un handicape et sensibiliser le grand public sur leur situation aux plans politique, sociétal, économique et culturelle entre autres, l’ONU a initié depuis 1992 la journée internationale des personnes handicapées. Pour cette 30ème édition, la région de Fatick était à l’honneur.





Au cours de la cérémonie, le président de l’Association sénégalaise des associations des personnes vivant avec un handicap (FSAPH), Yatma Fall a accentué son discours sur les difficultés qu’elles rencontrent comme l’aménagement du cadre de vie général et favoriser l’accessibilité aux différents lieux. « Le Sénégal est un pays émergent avec ses nombreuses infrastructures comme les ponts, le TER, le BRT… Ces infrastructures sont destinées à l’usage des citoyens et parmi eux il y a des handicapés qui utilisent ces services ; donc il faut impérativement les prendre en compte », dit-il.





Yatma Fall n’a pas manqué de dénoncer les lenteurs dans la production des cartes d’égalité des chances qui a été lancée en 2015. Selon lui, sur une demande de trois millions, seules 70 mille cartes ont été produites par la direction générale de l’action sociale.





Il ajoute : « Certaines personnes détentrice de la carte m’appellent presque chaque jour pour me demander quelle est l’utilité de la carte, et pourtant c’est un excellent mécanisme de protection et qui nous est envié par beaucoup de pays. Cependant, le problème se trouve dans sa mise en œuvre ».





Dans ce sens, la ministre de la Santé et de l’action sociale Marie Khemess Ngom Ndiaye a annoncé que de « belles perspectives s’annoncent avec notamment, l’extension du programme de la carte d’égalité des chances ; la mise en œuvre d’un nouveau plan d’action national sur le handicap sur la période 2022-2026 ; la mise à l’échelle de la stratégie de communalisation de la gestion du handicap ».