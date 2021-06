Journée internationale du yoga : « Se parfaire au niveau de la santé mentale et physique » (ambassadeur Inde)

Journée mondiale du Yoga

L'Ambassade de l'Inde au Sénégal a organisé, samedi, la célébration de la Journée Internationale du Yoga, à Dakar. Cette septième édition s’est tenue au Monument de la renaissance africaine dans le respect du protocole standard du Covid-19, sous le thème : « Yoga pour tout le monde, Yoga pour le bien-être ».





Malgré la pluie battante, les inconditionnels du yoga ont fait le déplacement pour prendre part à cette journée internationale dédiée au bien-être du corps et de l’esprit. « Le yoga est un patrimoine culturel de l’Inde ; il y a un aspect physique mais le yoga est une science, un art pour le développement du corps et de l’esprit », a d’emblée souligné Idrissa Traoré, professeur de yoga, une pratique importée de l’Inde.





Dans son allocution, G.V. Srinivas, ambassadeur de l’Inde au Sénégal a rappelé l’intérêt de cette journée du yoga décrété par l’assemblée générale des Nations unies en 2014, même si, rappelle-t-il, la pratique « existe depuis plusieurs décennies ». Selon le diplomate, cette célébration arrive à point nommé après l’épreuve qu’aura été la crise sanitaire qui a lourdement affecté la planète avec des millions de morts, et des chiffres record pour l’Inde notamment. « On a vécu des périodes de stress avec le Covid, cet évènement a été un rendez-vous », car il s’agit « d’aider les gens à se parfaire au niveau de la santé mentale et physique »,dit-il.





La journée a été ponctuée par des exercices, des séances de méditation auxquels ont pris part des centaines de personnes, jeunes et moins jeunes. « La plupart des types d'exercices sont simples à faire. Le yoga, bien que non compétitif, est néanmoins un défi. Le défi est celui de la volonté de l'individu. Il s'agit d'une compétition entre soi et son corps », relève l’ambassade de l’Inde au Sénégal, dans un communiqué de presse reçu.