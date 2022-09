Journée mondiale de la rage : Focus sur une maladie tropicale négligée

Journée Mondial de la Rage au Sénégal

La Journée mondiale de la rage est célébrée le 27 septembre de chaque année dans le monde. Au Sénégal, la situation épidémiologique semble au beau fixe. La vaccination, c’est-à-dire la prévention, demeure le meilleur recours, l’éradication étant impossible.





En 2022, trois cas de décès liés à la rage humaine ont été notifiés par la Clinique des maladies infectieuses. Au Sénégal, la rage reste une maladie à déclaration obligatoire et sous surveillance. Au regard de la situation épidémiologique, elle sévit de façon endémique et pose un problème de santé publique.





En effet, les données de 2020 et du premier semestre de 2022 ont fait état de 56 cas suspects de rage animale dont 45 ont été confirmés chez les canidés et bétail, soit un taux de positivité de 80,35 %. Entre 2009 et 2017, le dispositif de surveillance de la maladie du ministère de la Santé a permis la notification de 16 751 cas d’exposition de la rage. Durant la même période, 43 cas de rage humaine ont été déclarés, selon le Dr Ndèye Mbacké Kane, Coordonnatrice du Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées (Mtn). Elle a ajouté qu’entre 1995 et 2017, les services vétérinaires ont rapporté plus de 90 cas de rage animale.





La rage est une infection causée par un virus. Et dès la définition, on parle d'une inflammation mortelle. Parce que c'est une maladie mortelle à 100 %. Donc, tous les efforts doivent être concentrés sur la prévention. Elle fait partie des maladies tropicales négligées (Mtn), selon le Dr Aboubakar Sidikh Badiane, Infectiologue au Service des maladies infectieuses et tropicales (Smit).





«Il y a beaucoup de patients qui décèdent de rage dans nos communautés sans arriver au niveau des structures sanitaires. Parce que la rage déclarée est mortelle», dit-il.





Au Sénégal, environ une centaine de cas de rage humaine ont été déclarés depuis 1986. Et dans 100 % des cas, l'animal agresseur est représenté par le chien. Tous les mammifères peuvent transmettre la rage. Mais en termes de santé publique, ce sont plutôt les morsures qui posent problème. En 2021, au Sénégal, environ 16 mille cas d'exposition à la rage humaine, à savoir 16 mille cas de morsure, ont été notés.





Il n'y a pas que le chien qui transmet la rage. S’agissant des données du Sénégal, à part le chien qui est concerné à 80 %, on a aussi les morsures d'ânes. «Actuellement au Service des maladies infectieuses et tropicales, nous avons un cas de morsure d'âne qui s'est compliqué avec un tétanos. Mais heureusement, le patient a été vacciné contre la rage dès son arrivée au Smit. Ce sont des morsures qui sont très sévères et qui sont parfois responsables de fractures», dit le docteur. S’y ajoutent les morsures de chevaux et des morsures de chats. «La semaine dernière, j'ai eu un patient qui a été griffé par un chat».





Connotations psychiatriques





La rage est une manifestation qui a des connotations psychiatriques. Dans plus de 80 % des cas, c'est une forme furieuse. Un patient hyper excitable. Le malade de la rage donne l'impression d’être un patient devenu fou. Il crie, a un regard figé, donne l’air d’avoir des hallucinations visuelles et auditives. Le patient est agressif. Il devient même plus agressif lorsqu'il entend le bruit de l'eau ou lorsqu'il entend le bruit d'un ventilateur ou le froufrou des grands boubous. Tout ça peut accentuer les signes. «On a l'impression que c'est un malade qu'on doit amener à la psychiatrie ou dans la conscience populaire qu'on doit amener chez le tradipraticien. C'est pourquoi beaucoup de cas de rage finissent chez le tradipraticien. Il nous arrive des cas où la famille croit dur comme fer que ce n'est pas la rage. Les gens pensent plutôt à une maladie mystique. Et l'incubation peut aller jusqu'à un an. Les enfants constituent la couche la plus touchée», dit le Dr Badiane.





La vaccination, le meilleur recours