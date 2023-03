Journée mondiale de la santé bucco-dentaire : Le sens d’une célébration

Lancée en 2007 par la Fédération Dentaire Internationale (FDI), une organisation qui rassemble les professionnels et les associations dentaires, la Journée Mondiale de la Santé Bucco-Dentaire (JMSBD) est célébrée chaque année le 20 mars.





« Sois fier de ta bouche », le thème de cette année 2023, suscite l’espoir chez les professionnels dentaires. Une source d’engagement des décideurs, un levier de motivation des partenaires et surtout une incitation au changement de comportement au sein des communautés.





Instaurer la « santé bucco-dentaire pour tous » est l’objectif principal de cette journée. Une opportunité majeure pour faire comprendre l’importance de la santé bucco-dentaire qui va bien au-delà des soins ; elle contribue au bonheur et au bien-être des populations.





Présidée par le Préfet du département de Gossas, M. Abdoulaye Sow, la cérémonie officielle a vu la présence des élus locaux, du Médecin Chef de région, du Médecin Chef de District, du représentant de l’ordre national des chirurgiens-dentistes, des partenaires techniques et financiers, des acteurs communautaires et autorités coutumières.





L’école Al Azhar de Gossas a vécu une journée de sensibilisation, dépistage, soins gratuits et distribution de kits de brossage aux élèves. En prélude à la journée mondiale, plusieurs activités de sensibilisation, dépistage, soins gratuits et autres panels ont été menées au niveau des Centres de santé, écoles et daaras à travers le pays, notamment à Diouloulou, Thiès, Kolda, Vélingara, Kaffrine, Bambey, Kaolack…





Dans cette lancée, des efforts considérables sont fournis par le gouvernement pour améliorer l’accessibilité et la qualité des soins dentaires par :





- Le recrutement de chirurgiens-dentistes ;





- Le renforcement des équipements dentaires ainsi que l’ouverture de services dentaires dans presque tous les centres de santé ;





- Un programme de renforcement de capacités des Infirmiers Chefs de Poste et des Sages-femmes, pour prendre en charge l’urgence des affections bucco-dentaires initié depuis 2013 et qui se poursuit dans les régions médicales. Ce programme est une des initiatives de décentralisation/intégration de la Santé buccodentaire dans les Soins de Santé Primaire ;





- L’orientation des acteurs communautaires et des praticiens de la médecine traditionnelle sur la reconnaissance des signes, les mesures de prévention et la promotion du recours précoce aux soins dentaires, organisée dans les Districts sanitaires ;





- Le financement des émissions de sensibilisation au niveau des radios communautaires ;





- La lutte contre le Noma inscrite dans les priorités du Ministère de la Santé et de l’Action sociale. La surveillance de cette maladie à déclaration et à éliminer, a permis une prise en charge précoce des enfants touchés et aussi des cas de victimes de séquelles réduisant ainsi la mortalité et le fardeau du handicap social ;





- L’élaboration et la validation du plan stratégique national de la Santé bucco-dentaire aligné à la stratégie régionale et au plan d’action mondial de la santé bucco-dentaire ;