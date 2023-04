Journée mondiale de la santé : Les défis actuels et futurs du Sénégal

Ce 7 avril 2023, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) fête son 75e anniversaire sous le thème «La santé pour tous». Cet anniversaire est l’occasion de faire le bilan des grandes réalisations de l’OMS, depuis sa mise en place le 7 avril 1948, mais aussi de se projeter sur les mesures adéquates pour répondre aux défis actuels et futurs de la santé des populations du Sénégal et des autres pays du monde.







Depuis la signature de l’accord de siège en 1962 du Sénégal, notre pays a relevé des défis au même titre que l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ces défis sont, entre autres, l’éradication de la variole, la diminution de 99 % de l’incidence de la poliomyélite, les millions de vies sauvées grâce à la vaccination des enfants, la baisse de la mortalité maternelle et l’amélioration de la santé et du bien-être de millions d’autres personnes. Ces réalisations majeures ont été aussi enregistrées au Sénégal.





Au cours des 75 ans qui se sont écoulés, des progrès extraordinaires ont été accomplis au niveau mondial dans la protection des populations contre les maladies et la destruction.





«L’appui de l’OMS au Sénégal a été crucial pour le renforcement des soins de santé primaires, la prévention et la réponse aux épidémies majeures et pour la mise en place de l’assurance maladie universelle, une initiative majeure du gouvernement du Sénégal pour améliorer l’équité d’accès des populations aux soins de santé», a déclaré Vincent Sodjinou, chargé du bureau pays Sénégal.





Au pays, l’incidence de nombreuses maladies a chuté lors des dernières décennies. Par exemple, le paludisme, autrefois première cause de morbidité et de mortalité, est en voie d’élimination dans le nord du Sénégal. Le système sanitaire du pays constitue une référence sous-régionale et l’organisation du système de santé a inspiré et impacté beaucoup d’autres secteurs.





Le thème des 75 ans de l’OMS - «La santé pour tous» - traduit l’engagement renouvelé de l’OMS et des autres partenaires pour poursuivre les mesures pour le respect du droit à la santé et au bien-être des humains. Car des défis subsistent. Pour les relever, un certain nombre d’initiatives s’impose.





Ainsi, le gouvernement a défini des priorités majeures comme le renforcement de la gouvernance du secteur sanitaire, la réforme hospitalière et la digitalisation. Les approches multisectorielles sont en cours de renforcement afin de faire de la santé un moteur essentiel pour l’atteinte des objectifs du développement durable d’ici 2030.





Pour la célébration de ces 75 ans, le gouvernement du Sénégal et l’OMS prévoient une série de festivités. Le lancement officiel sera fait par la ministre de la Santé et de l’Action sociale, ce jeudi.