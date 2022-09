Journée mondiale de la sécurité des patients : Plaidoyer pour une médication sans danger

Journée Mondiale de la sécurité des patients

À l’échelle mondiale, la moitié de tous les préjudices évitables dans le domaine des soins médicaux est d’origine médicamenteuse, un quart de ces préjudices étant grave ou potentiellement mortel. A l’occasion de la Journée mondiale de la sécurité des patients, le 17 septembre 2022, l’OMS met l’accent sur la charge mondiale que représentent les dommages causés par les médicaments. La population âgée est l’un des groupes les plus à risque de préjudices d’origine médicamenteuse, en particulier les personnes qui prennent plusieurs médicaments. Des taux élevés de préjudices liés aux médicaments sont également observés dans les soins chirurgicaux, les soins intensifs et la médecine d’urgence.





«Les médicaments sont des outils puissants pour protéger la santé. Mais les médicaments qui sont prescrits à tort, pris de manière incorrecte ou dont la qualité est insuffisante peuvent causer de graves dommages», a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. «Personne ne devrait subir un préjudice alors qu’il demande des soins.».





Les pratiques de médication dangereuses et les erreurs liées aux médicaments constituent l’une des principales causes de lésions et de préjudices évitables en milieu médical dans le monde entier. À l’échelle mondiale, le coût associé aux erreurs de médication a été estimé à 42 milliards de dollars des États-Unis par an. Les erreurs liées aux médicaments se produisent en raison de problèmes systémiques et/ou de facteurs humains comme la fatigue, de mauvaises conditions de travail ou le manque de personnel qui affectent les pratiques de prescription, de transcription, de distribution, d’administration et de suivi. Ces erreurs peuvent entraîner des préjudices graves, un handicap voire le décès.