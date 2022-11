Journée mondiale du diabète : En Afrique, 24 millions d’adultes vivent avec la maladie (OMS)

Chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale du diabète le 14 novembre, pour sensibiliser le grand public à la charge croissante de cette maladie et aux stratégies que l’on doit mettre en œuvre pour prévenir et faire face à la menace qu’elle représente. Le thème retenu cette année est «Accès aux soins du diabète».





Les statistiques disponibles sur le diabète en Afrique témoignent de l’ampleur du défi à relever.





En effet, selon Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, 24 millions d’adultes vivent actuellement avec le diabète. Et l’on estime que ce nombre devrait augmenter de 129 %, pour s’établir à 55 millions d’adultes, d’ici à 2045.





À l’en croire, le diabète sucré a provoqué 416 000 décès sur le continent en 2021 et devrait devenir l’une des principales causes de mortalité en Afrique, d’ici à 2030.





Dr Matshidiso Moeti explique que le diabète est la seule principale maladie non transmissible pour laquelle le risque de décès prématuré augmente plutôt que de diminuer. Parmi les facteurs de risque connus, on peut citer les antécédents familiaux et l’âge, tout comme des facteurs de risque modifiables tels que le surpoids et l’obésité, les modes de vie sédentaires, la mauvaise alimentation, le tabagisme et l’usage nocif de l’alcool. Malheureusement, précise-t-elle, ces facteurs de risque modifiables sont en augmentation dans tous les pays de la région Afrique de l’OMS.





De l’avis de la directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, les efforts de riposte sont quant à eux entravés par le fait qu’en Afrique, plus d’une personne sur deux vivant avec le diabète sucré n’a jamais été diagnostiquée. Et l’un des domaines d’activité les plus urgents est d’élargir l’accès aux outils de diagnostic et aux médicaments, en particulier à l’insuline.





Elle estime que si ce domaine n’est pas maîtrisé et faute d’une prise en charge et d’un changement de mode de vie, le diabète peut entraîner plusieurs complications débilitantes pouvant aller d’une crise cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral à une insuffisance rénale ou à une amputation des membres inférieurs, voire à une déficience visuelle, à la cécité et à des lésions nerveuses.





À cela s’ajoute le fait que les personnes atteintes de diabète courent un plus grand risque de développer les symptômes graves de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19).