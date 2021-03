Journée mondiale du rein : Bien vivre avec «les pathologies rénales silencieuses et insidieuses»

Le Sénégal célèbre, ce jeudi 11 mars 2021, la Journée mondiale du rein dont le thème de cette année est «Bien vivre avec une maladie rénale». Une occasion, pour l’Association sénégalaise des hémodialysés et insuffisants rénaux (ASHIR) «d'accroître à la fois l'éducation et la sensibilisation à la gestion efficace des symptômes et à la responsabilisation des patients, avec pour objectif ultime d'encourager la participation à la vie», soutient le président de l’association, Ahmet Sarr.Ce dernier revient sur l’importance d’un diagnostic précoce : «Les pathologies rénales sont des maladies silencieuses et insidieuses, ne provoquant que peu de douleurs ou de symptômes. Il est donc essentiel de se faire dépister de façon précoce, pour assurer une prise en charge appropriée.»Ainsi, souligne-t-il, «être diagnostiqué d'une maladie rénale peut représenter un énorme défi, tant pour le patient que pour son entourage. Le diagnostic et la prise en charge de cette maladie, en particulier à un stade avancé, ont de graves répercussions sur leur vie. En effet, la maladie réduit leurs capacités, ainsi que celles de leur famille et de leurs amis, à participer aux activités quotidiennes comme le travail, les voyages et la vie sociale».Dans un communiqué parvenu à Seneweb, l’Association sénégalaise des hémodialysés et insuffisants rénaux (ASHIR) recommande «un dépistage annuel pour les personnes à partir de 40 ans, qu’elles soient à risque ou non. Ce dépistage est rapide et non invasif ; il se fait à partir d’une analyse d’urine, d’une prise de sang et d’une échographie. Il ne présente donc aucun risque pour les personnes».Toutefois, elle rappelle les 9 règles d’or de prévention de la maladie rénale, à savoir :• 1- Pratiquer au moins 30 minutes d'exercices physiques par jour.• 2- Contrôler régulièrement votre glycémie• 3- Surveiller votre tension artérielle• 4- Manger sainement et éviter le surpoids et l’obésité• 5- Maintenir un apport en liquides adéquat• 6- Réduire votre consommation de sel• 7- Ne pas fumer• 8- Eviter l'automédication• 9- Contrôler l’état de vos reins, si vous êtes sujet à risque (diabète, HTA, obésité, fumeur, antécédents personnels ou familiaux de néphropathie, âge avancé).Rappelons que cette année, «en raison de contraintes particulières, la célébration populaire au Sénégal est reportée à une date ultérieure», lit-on dans le document.