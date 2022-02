Journées scientifiques de l’ASN : « Les maladies neuro-dégénératives » au cœur de la réflexion

Les maladies neuro-dégénératives , Journées ASN

L’Association Sénégalaise de Neurologie organise depuis le mardi 15 février ses journées scientifiques. Il s’agit de pré-congrès les 15 et 16 et de congrès à partir de ce jeudi 17 février jusqu’au vendredi 18 février à l’Ucad. Cette rencontre regroupe d’éminents professeurs qui exercent autour de la santé mais particulièrement sur la neurologie. Le Professeur Moustapha Ndiaye, neuro-pédiatre, président de l’Association Sénégalaise de Neurologie est le modérateur du panel sur la génétique et les maladies neuro dégénératives.