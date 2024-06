Kaffrine : 258 personnes dépistées de diabète, de l’hypertension et de l’hépatite B

Des consultations médicales ont été organisées grâce à l’amicale des infirmiers et infirmières chefs de poste du district sanitaire de Kaffrine.



Deux cent cinquante-huit personnes ont été dépistées, samedi, du diabète, de l’hypertension artérielle et de l’hépatite B au poste de santé de Kathiotte, a indiqué le médecin-chef du district sanitaire de Kaffrine, docteur Christophe Koidi Kanfom.



Cette amicale a aussi permis de circoncire 233 enfants, a signalé le Dr Kanfom, en s’entretenant avec des journalistes au terme de la journée de consultations gratuites.





Celles-ci se sont tenues sous l’égide du sous-préfet de l’arrondissement de Katakel, Mouhamadou Thioubado Anne, en présence du maire de la commune de Kathiotte, Cheikh Wilane, du chef de village et de l’infirmier-chef de poste de Kathiotte, Bassirou Wade.



"Aujourd’hui, l’amicale des infirmiers et infirmières-chefs de poste du district sanitaire de Kaffrine a bien voulu, entre autres activités, organiser des journées de sensibilisation sur le diabète, l’hypertension artérielle, l’hépatite B, également faire des circoncisions", a expliqué M. Kanfom.