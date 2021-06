Kayar : « Il n'y a rien de mystérieux dans cette maladie »

Maladie mystérieuse à Kayar

C'est la précision faite par le médecin-chef du district sanitaire de Pout.





Selon le docteur Malick Badiane, « Il n'y a absolument rien de mystérieux sur cette maladie contrairement à certaines informations. Les prélèvements ont montré des norovirus et des salmonelles saprophytes probablement liées à des problèmes d'hygiène alimentaire. Il n y a aucun lien avec l'eau des forages », tranche docteur Badiane.





Les personnes atteintes se portent généralement très bien après prise en charge selon toujours le médecin-chef du district sanitaire de Pout.