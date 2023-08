Kédougou / Face à la progression de l’épidémie de Chikungunya : Un plan de riposte mis en place

Un plan de riposte vient d’être élaboré par la Direction régionale de la santé de Kédougou suite à l’apparition de de l’épidémie de Chikungunya dans la région. A la suite de la recherche active initiée par les autorités sanitaires, tous les foyers de contamination ont été identifiés et fixés. Un plan a été élaboré. Il s’agira dans un premier temps de former les équipes cadres de districts et de région qui à leur tour vont former leurs infirmiers chefs de postes et les personnels communautaires. La riposte prévoit aussi d’intensifier les campagnes de sensibilisation autour de cette épidémie qui ne cesse de progresser dans la région.





A rappeler qu’à la date du samedi 19 Août 2023, 22 autres cas ont été recensés. Ce qui porte le nombre de cas à 66 avec respectivement 40 cas dans le district de Saraya et 26 dans celui de Kédougou. Au total la région médicale est à 370 cas suspects pour un total positif de 66 cas soit un taux de positivité de 17,8 %.