Kédougou : L’hôpital de Ninéfécha transformé en poste de santé

De Niveau 1, l'hôpital Ninéfécha de Mme Viviane Wade a été rétrogradé en poste de santé, informe Le Quotidien.Situé à 40 km de Kédougou, l’hôpital a été fermé le 30 juin 2013 avant de rouvrir ses portes, en 2014, grâce à l’appui de la Vision mondiale.L’hôpital, qui ne l’est plus que de nom, est en ruines et ne dispose que d’un personnel de santé très réduit.Le véhicule du maire fait office d’ambulance pour transporter les malades.L’hôpital a été financé en 2000, à hauteur de 600 millions de Fcfa, par le Conseil Général des Hauts-de-Seine.Il sera réalisé deux ans plus tard sous la houlette de la Fondation humanitaire de l’ex-Première dame Viviane Wade.L'hôpital sera inauguré le 6 novembre 2006 par le Président Wade et M. Charles Pasqua, Président du conseil Général des Hauts-de -Seine.Pour rappel, c'est cette institution française qui en avait fait Don à la Fondation Agir pour l’Éducation et la Santé de l’ex-Première dame.