Koungheul : Plus de 50 poches de sang collectées par le club Hangkang Taekwondo

Une journée de don de sang a été organisée au terrain de basket de Koungheul par le club Hangkang Taekwondo, dans le but d’appuyer la banque de sang du centre de santé de Koungheul et de l’hôpital régionale de Kaffrine.



L’engagement des membres du club pour l’organisation de cette journée de don de sang a permis de collecter plus de 50 poches. Maître Dame Bamba se dit satisfait et plus que jamais déterminé à multiplier cette action citoyenne pour sauver des vies. "Grâce à la générosité et à l’engagement de nos donateurs, nous avons pu collecter 60 poches de sang. Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui ont participé et en particulier Hankang Koungheul Taekwondo. Votre contribution est inestimable et permettra de sauver de nombreuses vies ", a indiqué le maître de taekwondo.



Par ailleurs, le responsable de la banque de sang de Koungheul a indiqué que de pareils gestes contribuent et facilitent la prise en charge de patients. Le représentant n’a pas manqué de signaler que la situation de la banque est préoccupante, car certains groupes sanguins restent rares et que seuls les groupes AB+ sont disponibles en petite quantité.