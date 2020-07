L'Amérique latine devient la deuxième région la plus durement touchée par le coronavirus

L'Amerique Latine, région la plus touchée par le Coronavirus

La région Amérique latine et Caraïbes est devenue lundi la deuxième région la plus touchée au monde par la pandémie du nouveau coronavirus en nombre de morts, derrière l’Europe, avec plus de 144.000 décès officiellement recensés, selon un comptage de l’AFP.

Avec 144.758 morts déclarés officiellement le 13 juillet à 08h00 GMT, la région a dépassé les bilans des États-Unis et du Canada (144.023 décès cumulés), et se situe derrière l’Europe, qui compte 202.505 décès.

Le Brésil est le pays le plus endeuillé de la région et dénombre à lui seul 72.100 décès (pour 1.864.681 cas), soit près de la moitié des morts enregistrés en Amérique latine. Après le Brésil, ce sont le Mexique (35.006), qui a dépassé l’Italie en nombre de morts pour se classer au 4ème rang mondial, le Pérou (11.870) et le Chili (6.979) qui sont les plus touchés.





Plus de 3.370.000 cas ont été enregistrés en Amérique Latine, ce qui en faisait lundi la deuxième région la plus touché au monde en nombre de cas, juste derrière les États-Unis et le Canada (plus de 3.400.000).





Selon certains experts, le nombre officiel total de morts dus au Covid-19 en Amérique latine est sous-estimé.