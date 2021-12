L'Autriche se déconfine lundi, sauf pour les non-vaccinés

Reconfinement en Autriche pour les non-vaccinés

Le reconfinement instauré il y a trois semaines en Autriche pour lutter contre la pandémie de Covid-19 prendra fin lundi comme prévu, sauf pour les personnes non vaccinées, a annoncé le gouvernement mardi, sur fond de lassitude de la population.





"Nous avons une tendance positive" à la baisse des contaminations et nous nous sommes "mis d'accord pour mettre fin au confinement", a déclaré le nouveau chancelier conservateur Karl Nehammer. "Le coronavirus pèse sur les gens. Et pour beaucoup, la limite du raisonnable est dépassée", avait-il estimé lors de son investiture la veille, promettant de surmonter les "divisions" qui minent la société autrichienne. Ceux qui n'ont pas reçu d'injection ou qui ne peuvent pas présenter de certificats d'anticorps témoignant d'une infection récente au coronavirus restent privés de sortie.





Les Autrichiens même vaccinés n’ont plus le droit de quitter leur domicile

La feuille de route pour cette réouverture progressive doit être détaillée mercredi et "nous serons aussi prudents que possible", a assuré le dirigeant, alors que le secteur hospitalier reste sous tension. Un peu plus de 4.200 cas de contamination ont été recensés en 24 heures selon les chiffres publiés mardi, contre 16.000 cas au plus fort de la vague mi-novembre. Mais plus de 3.000 personnes sont toujours hospitalisées, dont 670 en soins intensifs, le chiffre le plus haut jamais enregistré cette année.





Confronté à un risque de saturation des hôpitaux et à un taux de vaccination qui s'élevait alors à seulement 66%, ce pays touristique d'Europe centrale avait décidé de restreindre à nouveau les libertés à compter du 22 novembre. Depuis, les Autrichiens même vaccinés n'ont en théorie plus le droit de quitter leur domicile sauf pour faire leurs courses alimentaires, du sport ou pour des soins médicaux. Ce pays, qui a subi plusieurs confinements depuis l'émergence de la pandémie en mars 2020, était le premier à prendre de telles mesures en Europe.





“Seule une couverture vaccinale suffisante nous permettra d’éviter d’autres confinements”

Si les écoles restent ouvertes, les magasins non essentiels, restaurants, salles de concert et cinémas sont fermés, ce qui coûte 800 millions d'euros par semaine à l'économie nationale selon l'institut de statistiques Wifo. Longtemps situé en deçà de la moyenne européenne, le taux de vaccination a augmenté ces dernières semaines et atteint désormais 71,2%, en perspective d'une obligation vaccinale qui doit rentrer en vigueur en février 2022.