L'Inde enregistre un record avec 40.000 cas quotidiens

Hausse quotidienne de cas de coronavirus en Inde

L'Inde a enregistré 40.425 nouveaux cas de coronavirus et 681 décès en une seule journée, ce qui constitue un nouveau record pour le pays, indiquent les données publiées par le gouvernement lundi.

Ces nouveaux cas font grimper le décompte global en Inde, pays parmi les plus durement touchés par la pandémie, à 1.118.043, a déclaré le ministère fédéral de la Santé sur son site web. Les derniers décès portent le nombre total de victimes à 27.497.





Le taux de mortalité au Covid-19 en Inde, deuxième pays le plus peuplé sur Terre, se situe actuellement à 2,49%, ce qui fait de lui l'un des plus bas au monde, a toutefois nuancé le ministère. Ce taux "diminue progressivement" en raison de l'efficacité de la gestion en hôpitaux, des stratégies de confinement et du dépistage.





Selon le ministère, le taux de récupération s'élève désormais à 62,61%, 700.087 personnes ayant vaincu la maladie.





Le taux d'infections avait augmenté de façon fulgurante après l'assouplissement de la politique indienne de confinement à la mi-mai. L'Inde a dénombré un million de contaminations depuis lors.





Parallèlement, l'Inde a intensifié les campagnes de dépistage et plus de 250.000 tests sont désormais effectués chaque jour. Dans l'ensemble, 14 millions de tests ont été réalisés jusqu'à présent.





Avec la récente augmentation du nombre de cas, plusieurs régions, dont le pôle informatique de Bengaluru et l'État balnéaire de Goa, ont annoncé de nouvelles mesures de confinement et des restrictions.





La capitale New Delhi et le pôle financier de Bombay sont devenus les épicentres de l'épidémie, bien que ces villes aient connu une baisse du nombre d'infections ces derniers jours.