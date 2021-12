L'OMS prévoit “un grand nombre” d'hospitalisations liés au variant Omicron

Hospitalisation d'Omicron

La propagation rapide du variant Omicron va susciter "un grand nombre d'hospitalisations" de malades du Covid-19, même s'il s'avérait légèrement moins dangereux que son prédécesseur, a mis en garde mardi la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé.





"Une hausse rapide d'Omicron, comme celle que nous observons dans plusieurs pays, même si elle se combinait avec une maladie légèrement moins grave, entraînera tout de même un grand nombre d'hospitalisations, notamment parmi les non-vaccinés", a déclaré à l'AFP Catherine Smallwood, une des principales responsables de l'OMS Europe.





Signes de moindre gravité

Face aux incertitudes sur le nouveau variant détecté pour la première fois fin novembre en Afrique du Sud, les pays hésitent entre de fortes restrictions et une stratégie plus souple du fait de signes de moindre gravité d'Omicron. "Il est trop tôt pour dire si la vague d'Omicron sera plus ou moins grave que celle de Delta", a souligné Mme Smallwood, "même si les données préliminaires dans les populations affectées en premier en Europe (Angleterre, Écosse, Danemark) montrent qu'Omicron pourrait entraîner un risque moindre d'hospitalisation comparé à Delta".





Appel à la prudence

La spécialiste des réponses d'urgence a appelé à prendre ces données préliminaires "avec prudence" car pour l'heure les cas observés concernent surtout des "populations jeunes et en bonne santé dans des pays avec des taux élevés de vaccination". "Nous n'avons pas encore vu l'impact qu'Omicron aura sur les groupes les plus vulnérables: les personnes âgées qui n'ont pas encore reçu une vaccination complète", affirme l'experte.





Plus contagieux mais moins dangereux?

Beaucoup plus contagieux, sans doute moins virulent: un mois après son identification en Afrique du Sud, les scientifiques commencent à mieux cerner le variant Omicron, sans pouvoir encore dire à quel point il changera le visage de la pandémie de Covid-19. De premières études venues d'Afrique du Sud, d'Écosse et d'Angleterre la semaine dernière montrent qu'Omicron semble entraîner moins d'hospitalisations que Delta. Selon ces données, encore très incomplètes et à manier avec prudence, Omicron pourrait être entre 35% et 80% moins sévère que Delta.





Des records de contaminations