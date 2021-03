L’hôpital Dalal Jamm réceptionne son IRM et son scanner de 64 barrettes

Scanner Hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye

Le ministre de la Santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a inauguré, ce mardi 30 mars 2021 des équipements de pointe à l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye. Il s’agit d’une IRM et d’un scanner de 64 barrettes. Un équipement de dernière génération qui relève ainsi le plateau d’imagerie de la structure hospitalière dirigée par Moussa Same Daff.