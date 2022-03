L’hôpital Principal de Dakar poursuit sa dynamique de modernisation

Pour contribuer à l'amélioration de la prise en charge médicale et le bien-être du malade au niveau de l’hôpital Principal de Dakar, des infrastructures et équipements ont été inaugurées ce jeudi. Ces travaux et autres équipements ont coûté au moins sept milliards de nos francs. Ces innovations entrent dans le cadre du volet 2 du PSE qui vise à développer le Capital Humain. « Le développement du Capital Humain repose sur la capacité à assurer à la population une bonne santé, qui nécessite des équipements de dernière génération, des infrastructures modernes et des ressources humaines qualifiées et compétentes » a déclaré Sidiki Kaba. Le ministre des Forces armées a présidé la cérémonie d’inauguration. Il s'agit des nouveaux pavillons Brévié, Neurochirurgie, Kinésithérapie et l’espace VIP rénové. “Ces infrastructures vont contribuer à l’amélioration de la santé des populations parce qu’il s'agit d'outils modernes. En plus d’être un Hôpital d’Instruction des Armées, l’Hôpital Principal est une partie intégrante de notre Pyramide Sanitaire en tant qu’établissement public de santé de niveau 3 et bientôt de niveau 4”, a souligné Sidi Kaba.





Dans le même sillage, le ministre a notifié que le nouveau pavillon Marie Louise Brévié abrite désormais le service de Gastro-entérologie et d’hépatologie. La structure est dotée d’une capacité d’accueil de 60 lits. Elle offre un cadre accueillant avec des chambres aux standards internationaux pour prendre en charge des malades du Sénégal et de la sous-région. Le pavillon Brévié abrite également 4 nouvelles suites Prémium. Le nouveau service de neurochirurgie reçoit des malades pouvant bénéficier d’une chirurgie moderne, mini invasive ou endoscopique en cas de pathologies vasculaires.





Le service de Médecine Physique et de Réadaptation Fonctionnelle prend en charge la guérison fonctionnelle après la guérison anatomique rétablie par le chirurgien. Il réadapte et réinsère le patient après une pathologie dégénérative à l’origine d’un déficit corporel entre autres opportunités thérapeutiques . Ce service a été rénové et équipé de matériels modernes de rééducation, de réadaptation et d’accompagnement.