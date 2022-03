L’OMS avertit : Les réserves d’oxygène médical sont à un niveau dangereusement bas en Ukraine

l'Oms sur les réserves d'oxygène en Ukraine

L’OMS demande que les fournitures médicales essentielles parviennent en toute sécurité à ceux qui en ont besoin, et collabore actuellement avec ses partenaires pour assurer un transit sûr des livraisons à travers la Pologne.





Pendant la crise en Ukraine, la santé doit rester un pilier prioritaire de l’aide humanitaire. Il importe d’assurer la protection, le bon fonctionnement et la sécurité des systèmes et établissements de santé et leur accessibilité à tous ceux qui ont besoin de services médicaux essentiels, ainsi que la protection des personnels de santé afin qu’ils puissent continuer à sauver des vies.





1700 patients hospitalisés





Il s’agit aussi de garantir l’approvisionnement sûr et fiable en fournitures médicales essentielles, notamment en oxygène médicinal, un médicament vital et crucial pour les patients souffrant de diverses pathologies, notamment ceux atteints de COVID-19 (1 700 patients sont actuellement hospitalisés) et ceux souffrant d’autres affections graves (des nouveau-nés aux personnes âgées) résultant de complications de la grossesse, de l’accouchement, de pathologies chroniques, de septicémies et de traumatismes.





« La situation de l’approvisionnement en oxygène approche d’un point très dangereux en Ukraine. Les camions sont en effet incapables de transporter les réserves d’oxygène des usines vers les hôpitaux du pays, y compris la capitale Kiev. La majorité des hôpitaux pourraient épuiser leurs réserves d’ici ces prochaines 24 heures, et certains sont déjà à court. Des milliers de vies sont ainsi en danger » selon le directeur général de l’organisation mondiale de la santé ( OMS).





Selon lui, « les fabricants de générateurs d’oxygène médical de plusieurs régions sont également confrontés à des pénuries de zéolithe, un produit chimique indispensable, principalement importé, et nécessaire pour produire de l’oxygène médical en toute sécurité. Des livraisons sûres de zéolithe depuis l’extérieur de l’Ukraine vers ces usines sont également nécessaires ».





Services hospitaliers en péril…





En outre, ajoute-t-il : « les services hospitaliers essentiels sont également mis en péril par les pénuries d’électricité et de courant, et les ambulances transportant les patients font face au danger d’être prises entre deux feux, ce qui accroît encore les risques pour les patients ».





Ces dernières années, l'Ukraine a réalisé, avec le soutien de l’OMS, des progrès considérables pour renforcer son système de santé dans le cadre d’un ambitieux programme de réforme de la santé. On mentionne notamment à cet égard l’intensification rapide des capacités d’oxygénothérapie pour les patients gravement malades pendant la pandémie de COVID-19. Sur plus de 600 établissements de santé évalués par l’OMS pendant la pandémie sur le territoire national, près de la moitié ont reçu un soutien direct sous forme de fournitures, de savoir-faire technique et d’investissements dans les infrastructures, ce qui a permis aux autorités sanitaires de sauver des dizaines de milliers de vies » dit-il.





Avant de préciser : « ces progrès risquent maintenant d’être mis en péril par la crise actuelle. L’OMS aide les autorités sanitaires à déterminer les besoins immédiats du pays en oxygène, en supposant que ceux-ci augmenteront de 20 à 25 % par rapport aux besoins antérieurs, avant l’escalade de la crise la semaine dernière. Malgré les défis posés par la situation actuelle, l’OMS s’efforce d’assurer un approvisionnement en dispositifs médicaux nécessaires à l’oxygénothérapie et en fournitures pour le traitement des traumatismes ».





Une quête active de solution