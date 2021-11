La carte de l’Europe vire au rouge foncé

Carte sanitaire de l

Alors que les infections au Sars-CoV-2 sont en augmentation dans toute l'Europe, plusieurs pays du continent sont désormais entièrement en rouge foncé sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

L'ECDC attribue chaque jeudi un code couleur aux différentes régions européennes en fonction de l'incidence du coronavirus et du taux de positivité des tests de dépistage. Sur cette base, la Belgique donne ensuite chaque vendredi un code couleur à chaque région, consultable sur le site info-coronavirus.be.





Aggravation de la situation

Plusieurs pays se sont ainsi vu attribuer le rouge foncé jeudi. L'Islande, la Grèce, la Hongrie et la République tchèque sont passées de partiellement rouge à entièrement rouge foncé. Il en va de même pour les provinces néerlandaises de Groningue et de Drenthe, qui étaient jusqu'à cette semaine les seules régions rouges dans des Pays-Bas majoritairement en rouge foncé. Situation identique en Allemagne pour les länder du Bade-Wurtemberg, de la Saxe-Anhalt, du Brandebourg et la région de Berlin.





France et Espagne

La Corse est elle passée de l'orange au rouge, tout comme les autres régions françaises de Bretagne, du Centre-Val de Loire, de Nouvelle-Aquitaine, d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte d'Azur. La situation en Espagne n'est pas connue cette semaine en raison de "l'absence de données disponibles", selon l'ECDC.