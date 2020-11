La mafia des cabinets d'imagerie médicale

Les cabinets médicaux pullulent à Dakar en particulier ceux d'imagerie médicale.





Cachés pour la plupart sous le label de la médecine chinoise, ils exercent illégalement le métier de médecine.





Pis, ils consultent, prescrivent des ordonnances et pratiquent des soins sur des milliers de nos compatriotes.





Inconnus du fichier de l'Ordre des médecins du Sénégal, ces cabinets représentent un business florissant.





De surcroît tenu par des rabatteurs qui utilisent les réseaux sociaux pour attirer le maximum de patients.





Selon des témoignages recueillis par L'Observateur, les agents employés par ces cabinets se font beaucoup d'argent et peuvent gagner jusqu'à 20 000 Fcfa par jour.





"Si on fait venir un patient qui se fait consulter, on gagne 3000 sur les 6000 Fcfa du ticket de consultation. Et si c'est pour un massage, on gagne 2000 Fcfa. C'est un business très juteux, parce qu'on peut gagner plus de 20 000 Fcfa par jour", a confié un employé d'un cabinet médical.