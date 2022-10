La pandémie de coronavirus reste une urgence de portée internationale selon l’OMS: “Encore trop de décès”

La Covid une urgence de portée internationale

L'importance de la pandémie liée au coronavirus n'est toujours pas rétrogradée dans les règles de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Celle-ci reste une urgence sanitaire de portée internationale, a annoncé mercredi le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus.





Le patron de l'organisation a suivi les recommandations du Comité d'urgence qui s'est réuni jeudi dernier, comme tous les trois mois. Les 18 experts indépendants mandatés par l'OMS ont toutefois abordé pour la première fois la question de mettre un terme ou non à l'urgence internationale, a affirmé à la presse leur président Didier Houssin.





"C'est trop tôt", a-t-il ajouté. "Il y a encore trop de décès, trop d'incertitude", a-t-il dit. Selon lui, la période plus froide qui arrive dans plusieurs régions va constituer un "test" et il faudra également évaluer la question légale des effets à attendre quand l'OMS décidera de ne plus considérer le coronavirus comme une urgence internationale.