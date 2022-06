Lancement de la construction du nouvel hôpital de Tivaouane : Tout ce qu’il faut savoir sur cet établissement sanitaire de niveau 3

Le Président de la République a annoncé, au cours du Conseil des ministres, tenu ce mercredi 22 juin, qu’il procédera, le samedi 25 juin 2022, à la pose de la première pierre du nouvel hôpital de niveau 3 de Tivaouane. Ce, en marge de la visite qu’il y effectuera à l’occasion du centenaire de la disparition de Seydi El Hadji Malick Sy.





Cette infrastructure est devenue une nécessité pour la ville de Tivaouane. Il y a un peu plus d’un mois, un incendie a ravagé le service de néonatalogie de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh causant la mort de onze nouveau-nés. Depuis lors, et même bien avant, la construction d’une infrastructure sanitaire moderne est devenue une revendication récurrente dans la ville.





Le vendredi 27 mai, lors d’un déplacement dans la cité religieuse, quelques jours après le drame, Macky Sall rappelait son engagement à construire “un hôpital de niveau 3 avec toutes les commodités”.





Ce samedi, Macky Sall lance le coup d’envoi de la construction de cet établissement public de santé, qui sera bâti sur une superficie de 25 000 m2. D’une capacité de 300 lits, l'hôpital sera réparti en pôles et disposera de plusieurs spécialités médicales et chirurgicales : médecine interne, chirurgie générale et pédiatrique, néphrologie, laboratoire, psychiatrie, neurologie, imagerie médicale, chirurgie maxillo-faciale, etc…





L’infrastructure, qui va nécessiter un investissement de 46 000 000 000 F CFA entièrement assuré par l’État, sera doté d’équipements de dernière génération : scanners, IRM, appareil d’angiographie radiographie numérique, appareil de mammographie