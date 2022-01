«2, 6 milliards de personnes n’ont toujours pas accès à une cuisine propre», (OMS)

Les populations n'ont pas accès à la cuisine selon Oms

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) tire la sonnette d’alarme. Ceci, à la suite d’une étude qu’elle a réalisée et qui souligne qu’un tiers de la population mondiale, soit 2,6 milliards de personnes, n’a toujours pas accès à une cuisine propre.





L'annonce a été faite lors du lancement de la publication de ses données sur l’utilisation des différents types de combustibles utilisés pour la cuisson au niveau mondial, régional et national.





Toutefois, l’OMS souligne que l’utilisation de combustibles et de la technologie inefficaces et polluants constitue un risque pour la santé et est une cause majeure de maladies et de décès, en particulier pour les femmes et les enfants des pays à revenu faible et intermédiaire.





‘’Elle fait de la cuisson avec des combustibles polluants l’un des principaux facteurs environnementaux de mauvaise santé’’, souligne l’Organisation mondiale de la santé.





Et de poursuivre : ‘’Respirer la fumée produite par la cuisson avec des combustibles polluants peut entraîner des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, des cancers, des maladies pulmonaires chroniques et des pneumonies.’’





Selon toujours la source onusienne, des millions de personnes continuent de mourir prématurément chaque année, à cause de la pollution de l’air dans les foyers, produite par l’utilisation de fourneaux et d’appareils fonctionnant au bois, au charbon, au charbon de bois, au fumier, aux déchets de récoltes et au kérosène.





Elle indique que de 2010 à 2019, le taux d’accès de combustibles et de technologies de cuisson propre n’a augmenté qu’environ 1 % par an.





Ainsi, selon l’OMS, une grande partie de cette augmentation est due à l’amélioration de l’accès à la cuisson propre dans les 5 pays à revenu faible et intermédiaire les plus peuplés que sont le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Indonésie et le Pakistan.





Toutefois, les résultats montrent que le nombre de personnes utilisant principalement des combustibles polluants pour cuisiner a diminué, passant de plus de la moitié de la population mondiale, de 1990 à 2020.





Selon les estimations actuelles, un tiers de la population mondiale continuera d’utiliser des combustibles polluants en 2030 et dont la majorité réside en Afrique subsaharienne.