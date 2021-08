« Beaucoup de femmes enceintes, de 28 à 32 semaines, atteintes de Covid-19 »

Après les enfants, Delta s’attaque aux femmes enceintes. "Ces derniers jours, on a constaté que beaucoup de femmes enceintes, de 28 à 32 semaines, atteintes de Covid-19, et pour lesquelles, il faut faire une césarienne", a révélé Moussa Same Daff, le directeur de l’hôpital Dalal Diam, faisant le point du jour, ce samedi, 07 août.





A ce jour, a-t-il ajouté, "à Dalal Diam, une dizaine de césarienne ont été faites. Malheureusement, nous avons déploré quand même le décès d’une maman et d’un bébé."





Sur ce point, a-t-il appuyé, "ce que nous constatons, c’est que les malades viennent consulter tardivement, ce qui fait que leur état clinique est très sévère au moment de l’admission, avec des images scannographiques qui montrent des atteintes très avancées."





Dans son établissement, a-t-il, par ailleurs, confié, "il y a une consultation post-Covid. Parce que tous les malades qui sortent reviennent en rendez-vous non seulement pour un suivi médical mais aussi pour discuter avec les travailleurs sociaux dans le cadre de leur prise en charge psychosociale".