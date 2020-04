«Covid-Trace» : Une application 100% sénégalaise pour tracer les cas contacts de coronavirus

Pour participer à l’effort de guerre contre la pandémie du coronavirus dans le pays, la startup SheInTIC a, en collaboration avec des développeurs sénégalais, initié le projet «Covid-Trace» basé sur le bénévolat et qui sera offert au ministère de la Santé et de l’Action sociale. L'application, qui sera disponible sur Android et IOS, servira à «tracer les personnes contactes des cas confirmés de covid-19».





Ce produit «révolutionnaire» va «sans aucun doute sauver d'innombrables vies humaines, en permettant de stopper la transmission du virus dans un pays», a juré l’initiatrice, Oumy Coulibaly Ba qui, dans un entretien téléphonique avec Seneweb, a révélé que cette forme de traçage a déjà fait ces preuves dans certains pays, comme étant l’une des stratégies de lutte contre la propagation du Covid-19 les plus innovantes et efficaces.





«Le traçage des individus ayant été exposés à un cas confirmé précis est un des outils technologiques des plus importants pour réduire la propagation des maladies infectieuses comme le Covid-19 dans une population donnée. L’application permet donc aux autorités sanitaires de vous contacter rapidement si vous avez été en contact rapproché avec un individu testé positif au Covid-19», a-t-elle fait comprendre.





D’ailleurs, Oumy Coulibaly Ba et ses partenaires, tous des bénévoles, envisagent de rencontrer les autorités pour leur soumettre «gratuitement» ce projet proposé par l’entreprise SheInTIC.





«Nous l’avons conçu en guise de participation à l’élan de solidarité lancé par les autorités étatiques pour faire face à cette maladie du coronavirus», a-t-elle notamment indiqué.





Traçage et données personnelles





S’agissant, par ailleurs, du respect strict de la protection des données personnelles, la responsable, diplômée en cryptographie, de rassurer que «Covid Trace» est basée sur le Protocol Blue Trace qui préserve la vie privée pour ce traçage des contacts conduit dans une communauté à l’aide du périphérique Bluetooth des smartphones permettant une interopérabilité globale.





«Blue Trace est conçue pour la journalisation de proximité décentralise et complète la recherche de contacts centralisés par les autorités de Santé. Et la journalisation de proximité via Bluetooth résout une limitation clé du suivi manuel des contacts, elle dépend de la mémoire d’une personne et est donc limitée aux contacts qu’une personne connaît et se souvient avoir rencontré», détaille-t-elle.





En plus clair, dit-elle, elle permet donc au traçage des contacts d’être plus évolutif et moins gourmand en ressources.







«Lors de l'échange entre les deux applications, les données sont stockées de manière cryptée au niveau de la mémoire interne du téléphone et ne seront décryptées qu’une fois envoyées au niveau du ministère de Santé qui gère la base de données», ajoute Oumy Coulibaly Ba.