« Il faut une loi pour pérenniser la couverture maladie universelle » (Cicodev)

La couverture maladie universelle (CMU) risque d'être rangée aux oubliettes si le Président Macky Sall ne sera plus au pouvoir. Raison pour laquelle, il faut une loi « pour la continuité de cette bonne politique sanitaire ». Tels sont les propos du Directeur exécutif de Cicodev Afrique.« La CMU, si on veut la pérenniser, il faut que cela aille au-delà des mandats présidentiels. La couverture maladie universelle telle qu'elle est aujourd'hui, c'est la vision d'une personne, celle du Président Macky Sall qui a fait sa campagne autour de celle-ci », a dit le secrétaire exécutif de Cicodev Afrique.Amadou Kanouté de poursuivre : « L'important est de faire en sorte que la CMU devienne une entité de tous les citoyens sénégalais. Il n’y a qu'une seule chose qui peut permettre à une politique publique d'être l'affaire de tout le monde, c'est une loi à l'Assemblée nationale ».À l'en croire, le travail était déjà engagé. « Le processus était engagé. C’est après que dans le PSE, puisqu'on a dit que l'un des leviers c'est la protection sociale, le chef de l'Etat a demandé à ce qu'en lieu et place d'une loi sur la CMU, une loi sur les autres volets de la protection sociale, qu'on reprenne cette loi qui était en gestation et qui était presque prête à être présentée à l'Assemblée nationale ».Aux yeux de Cicodev Afrique, il urge d'élargir cette loi et de la mettre en place. « Prenons cette loi et élargissons-la pour qu'on ait un document juridique sur la protection sociale. Donc, nous continuerons à faire le plaidoyer pour qu'il y ait une loi générale d'orientation sociale qui puisse inclure la CMU pour la pérenniser. Autrement, il est tout à fait possible, puisque nous sommes en démocratie, qu'un autre chef d'Etat soit élu et qu'il dise ‘la CMU ce n'est pas ma priorité’ pour des questions purement politiques politiciennes. Vous avez vu ce qui est arrivé aux Etats-Unis. Trump en arrivant, a essayé d'enlever le Obama Care », met en garde Amadou Kanouté.Il s’exprimait lors d'une tournée de vulgarisation des mécanismes endogènes de pérennisation des financements de la santé à la Lumière de la Cmu.