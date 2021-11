« Il y a un seul ophtalmologue dans toute la Casamance » (Syndicat)

Dans toute la Casamance, il y a un seul ophtalmologiste. Une stratégie de rotation devrait être mise en œuvre pour retenir les agents de santé dans cette zone. Il y a aussi le fait que malgré les moyens déployés, les médecins sont obligés d'aller dans la sous-région pour certaines spécialisations. Cela doit être corrigé, il doit y avoir une concertation avec le ministère de la Santé et l'université pour corriger cette situation en orientant la formation vers le système de développement qu'on veut avoir.Le docteur Yeri Camara, secrétaire général du Syndicat autonome des médecins du Sénégal a fait l’affirmation pendant pendant les 72H dans la région de Ziguinchor plus particulièrement au Cap Skirring lors du Comité Exécutif National (CEN) du Syndicat Autonome des Médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal.Selon le secrétaire général, la carte sanitaire de la Casamance a été passée en revue. « Nous sommes au regret de constater qu’il y a beaucoup de préoccupations. Il reste sur le plan des infrastructures et des ressources humaines beaucoup de manquements à satisfaire. Il faut noter que beaucoup de spécialistes manquent. Il s'agit de cardiologues, l’anesthésiste, d'ophtalmologues », dit-il.