«SUEURS DE VIANDE» : Découvrez un phénomène récurrent chez certaines personnes durant l'été

Le mot ne vous dit certainement pas grand-chose mais ce fait intervient souvent chez certaines personnes après la consommation de repas très protéinés durant l'été.





En effet, après avoir mangé de la viande, du poisson, ou encore des œufs, certaines personnes sont victimes de bouffées de chaleur, accompagnées d’une transpiration excessive. Scientifiquement, ce phénomène s'explique par le fait que ces aliments riches en protéines requièrent beaucoup d'énergie pour être digérées et assimilées facilement. Ce processus de décomposition va ainsi engendrer une importante production de chaleur (thermogenèse).