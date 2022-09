“Ce n’est pas un jeu comme les autres”: les médecins mettent en garde contre les dangers du trampoline

LE TRAMPOLINE (SA RACE ce truc)



Non sérieux, si vous voulez casser un os à votre enfant ou qu'il comprenne le sens du mot douleur, prenez un trampoline à la maison.

Plus la peine de s'embêter à offrir un ballon et à emmener le p'tit dernier un peu moche jouer sur le carrefour. pic.twitter.com/JxvL2ucRwn