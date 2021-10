“Comme si on était des criminels”: Des médecins français non vaccinés s'interrogent sur leur avenir

Les médecins Français non vaccinés considérés comme des criminels

Depuis l’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale pour les soignants en France, les médecins non vaccinés contre le Covid-19 ne peuvent plus exercer. Certains envisagent de changer de carrière. Des propos retenus par BFMTV

Depuis le 15 septembre, les soignants français sont autorisés à exercer à condition d’avoir reçu au moins une dose de vaccin anti-covid ou de pouvoir présenter un test négatif. Mais à partir de ce vendredi 15 octobre, la situation se complique: une vaccination complète sera nécessaire.

Non vaccinée contre le Covid, une médecin généraliste dont le cabinet est fermé depuis la mi-septembre ne peut plus exercer. Elle se demande si elle ne va pas complètement changer d’activité professionnelle.





“Je ne vois pas comment me recycler dans le soin, peut-être par le biais d’une association avec des interventions dans des écoles. Sinon j’aime beaucoup la boulangerie”, raconte-t-elle sur BFMTV.

Inquiète pour ses patients, elle ne sait pas quoi faire. “Je vais devoir les envoyer aux urgences pour un renouvellement d’ordonnance? On est dans une région où les médecins sont sur tous les fronts: on fait de la gynécologie, des sutures, de la pédiatrie, du suivi cancéro. C’est déjà pas facile au quotidien. Il n’y a personne pour nous remplacer.”





D’un autre côté, une autre praticienne déclare penser d’abord à sa santé. “Pour moi, la balance bénéfice-risque ne penche pas du côté de la vaccination. Mais je n’ai pas l’impression de mettre mes patients en danger.” “En médecine libérale, avec l’application des gestes barrières, le risque de transmission est très faible”.





Pourtant, cette professionnelle n’est pas contre la vaccination, mais elle souhaiterait pouvoir choisir son vaccin. Le problème, c’est qu’aucun de ceux proposés actuellement ne lui convienne.





Un comportement incompréhensible pour certains

Interrogé par BFMTV, Jérôme Marty, président du syndicat de l’Union française pour une médecine libre, ne comprend pas ce type de comportement.





“Je ne vois pas comment un médecin, qui en plus exercerait dans un désert médical, pourrait prendre le risque d’abandonner ses patients”, pour ajouter “Je ne vois pas comment un médecin pourrait être contre le vaccin. Les seules explications sont du domaine de l’anti-science. Et cela pose vraiment problème: ces personnes ne s’informent pas, ne se forment pas. Ce sont des bêtises qui ne sont pas du domaine de la science.”