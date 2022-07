“Le plan, c'est d’éliminer le virus”: pour la Maison Blanche, la variole du singe peut être éradiquée aux États-Unis

Eradication du virus de la Variole du Singe

La Maison Blanche a affirmé dimanche que l’épidémie de variole du singe, pouvait être “éliminée” des États-Unis grâce à un plus grand nombre de vaccins et de tests de dépistage disponibles, alors que l’OMS a déclenché son plus haut niveau d’alerte sur cette maladie.

“Le plan, c'est d’éliminer le virus des États-Unis. Nous pouvons le faire”, a déclaré dans l’émission “Face The Nation” de CBS News le coordinateur de la réponse au coronavirus à la Maison Blanche, Ashish Jha.





“Nous avons agi rapidement”, a-t-il assuré, répondant aux critiques évoquant une réaction trop tardive des autorités sanitaires depuis les premiers cas en mai, avant la propagation du virus, en grande majorité chez des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes.





Selon le tableau de bord des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) au 22 juillet, 2.890 cas ont été détectés depuis le premier cas aux États-Unis. La variole du singe se caractérise par de la fièvre, des éruptions cutanées, et guérit généralement spontanément mais la maladie peut causer de fortes douleurs.





La ville de New York (près de 800 cas), a protesté contre le manque de vaccins et un élu démocrate à la Chambre des représentants, Adam Schiff, a jugé que le gouvernement fédéral n’était “pas à la hauteur de la réponse nécessaire”.





“Quand nous avons commencé il y a deux mois, nous avions un stock limité de vaccins”, a répondu Ashish Jha, “mais nous en avons obtenu plus que n’importe quel autre pays”. “Maintenant nous en avons plus de 300.000. Nous allons en distribuer des centaines de milliers dans les prochains jours et semaines”, a-t-il poursuivi, en faisant référence à près de 800.000 doses de vaccin Jynneos qui étaient bloquées au Danemark en attendant une inspection de l’Agence américaine des médicaments (FDA).





Samedi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclenché le plus haut niveau d’alerte pour tenter de juguler la flambée de cas à travers le monde.