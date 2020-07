“Le virus se propage à nouveau partout dans toute la population”

Une nouvelle vague de coronavirus en Belgique

Selon l’épidémiologiste Boudewijn Catry, qui représente désormais Sciensano à la place de Steven Van Gucht lors des conférences de presse, on ne peut plus parler de résurgences locales de l’épidémie en Belgique. “Le virus se propage à nouveau partout”, regrette-t-il au micro de la VRT. Il réitère avec force son appel à respecter scrupuleusement toutes les mesures en vigueur.

“Il faut que ça soit clair: absolument personne ne peut se reposer sur ses lauriers actuellement”, affirme l’épidémiologiste de Sciensano. Il indique que l’augmentation des statistiques du coronavirus n’est plus à imputer uniquement aux foyers du virus. La hausse est bel et bien partout et dans toutes les tranches de population.





Selon l’expert, “les maisons de repos sont pour le moment encore relativement épargnées, on n’y remarque pas encore de hausse significative. Mais nous en remarquons par contre bien une au niveau des admissions à l’hôpital et dans les soins intensifs, à notre grand regret. Il faut donc absolument tout mettre en œuvre désormais pour inverser la tendance”.