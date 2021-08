“Vous posez un risque sanitaire parce que vous êtes obèse”: la remarque d'un intervenant sur CNews fait bondir les internautes

Un journaliste attaque son confrère qui est obèse

Ce samedi, deux avocats étaient invités sur le plateau de CNews pour débattre sur l’extension du pass sanitaire en France qui entre en vigueur ce lundi. L’un des deux hommes a directement attaqué son confrère en lui indiquant qu’il “posait un risque sanitaire” car il était “obèse”. Des propos qui ont fait bondir les internautes.





Un débat télévisé sur le pass sanitaire en France a provoqué de très nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. La raison? Les propos de l’avocat Philippe Prigent à l’encontre de son confrère Mahor Chiche, avocat et conseiller de Paris.





“Parce que tu risques d’aller en réanimation, on va te sanctionner. Par exemple, mon confrère est largement en surpoids, il cause un risque sanitaire”, a lancé l’avocat en pointant du doigt Mahor Chiche. “Gardez vos insultes” lui a rétorqué immédiatement M. Chiche. Mais M. Prigent a poursuivi son propos en allant encore plus loin. “Vous avez parlé de moi en disant que je causais un risque sanitaire parce que je n’étais pas vacciné, vous posez un risque sanitaire parce que vous êtes obèse”, a-t-il déclaré.