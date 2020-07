Le Brésil dépasse les 80.000 morts, Bolsonaro brandit de la chloroquine devant ses partisans

Jair Bolsonaro brandi la chloroquine devant ses partisans

Le Brésil, deuxième pays au monde le plus touché par le coronavirus, a dépassé lundi un nouveau seuil tristement symbolique, avec plus de 80.000 décès, plus de 2,1 millions de personnes contaminées et des courbes très diverses selon les régions.

Le plus grand pays d'Amérique latine déplore 80.120 morts du Covid-19, dont 632 enregistrées au cours des dernières 24 heures. Le total a quadruplé en deux mois, le cap des 20.000 ayant été atteint le 21 mai.

Et le Brésil compte 2.118.646 personnes infectées, dont 20.257 nouveaux cas en une journée.





Des chiffres toutefois considérés comme largement inférieurs à la réalité par la communauté scientifique, en raison de l'insuffisance de tests dans ce pays dont le président, Jair Bolsonaro, a lui aussi été contaminé, ainsi que plusieurs membres de son gouvernement, et se trouve en quarantaine. Seul les États-Unis comptent plus de morts et de personnes contaminées.





Moyenne de plus de 1.000 morts par jour

Vendredi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a affirmé que la pandémie avait atteint un plateau au Brésil, appelant les autorités à saisir cette "opportunité pour repousser la maladie".





La moyenne des décès sur sept jours demeure supérieure à 1.000 décès quotidiens depuis plus d'un mois, avec de grandes disparités régionales.





Si le nombre de décès quotidiens s'est stabilisé dans certaines régions, les courbes sont en pleine ascension dans les zones touchées plus tardivement, notamment le sud et le centre-ouest.





“Les chiffres restent très élevés”

Porto Alegre, plus grande ville du sud du Brésil, envisage de durcir les mesures de confinement si la situation continue de s'aggraver dans les prochains jours.





"L'OMS parle d'un plateau, mais le problème, c'est que, malgré cette stabilité, les chiffres restent très élevés", estime Mauro Sanchez, épidémiologiste de l'Université de Brasilia, qui s'attend à ce que cette situation "perdure encore quelque temps" avant que le nombre de décès et de contaminations ne commence à baisser.





"Nous avons 27 épidémies différentes (une par État) et la réponse doit être donnée localement", ajoute-t-il.





Sao Paulo, l’État le plus touche

L'État le plus touché reste celui de Sao Paulo, le plus peuplé et le poumon économique du pays, avec 416.434 cas confirmés et 19.788 décès.





La situation semble s'être améliorée dans la mégalopole, mais la contamination reste importante à l'intérieur des terres.





Le championnat régional de football de Sao Paulo doit reprendre mercredi, à huis clos, et les matches d'équipes situées dans des zones plus touchées se dérouleront dans la capitale de cet État de près de 17 millions d'habitants.





Rio de Janeiro reste le deuxième État où le Covid-19 a été le plus meurtrier (12.161), mais le nombre de morts quotidien y est en baisse depuis plusieurs semaines.





Les spécialistes jugent toutefois prématuré le déconfinement progressif débuté en juin par les autorités.





Bolsonaro brandit la chloroquine

Farouche détracteur jusqu'ici du confinement et ayant minimisé ces quatre derniers mois la gravité de la pandémie qui ébranle son pays, le président Bolsonaro, 65 ans, a annoncé le 7 juillet avoir contracté le virus.





Il était resté en quarantaine depuis, mais est sorti de son palais présidentiel dimanche pour aller s'adresser à des manifestants venus le soutenir. Maintenant toujours au moins deux mètres de distance, il a rapidement soulevé son masque de protection pour faire un bref discours.





Le chef de l'État a brandi comme un trophée une boîte de comprimés d'hydroxychloroquine, un médicament qu'il prend depuis qu'il est malade et dont il n'a cessé d'assurer la promotion, même si son efficacité n'a pas été formellement prouvée.