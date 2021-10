Le Covid-19 se propageait-il déjà à Wuhan dès l’été 2019?

La Covid s

Les laboratoires de la ville chinoise de Wuhan ont considérablement augmenté l’acquisition d’équipements de réaction en chaîne par polymérase (PCR) au second semestre de 2019, ce qui indique que le Covid-19 se “propageait de manière virulente” des mois avant que le gouvernement ne signale le premier cas à l’OMS en décembre 2019, selon un nouveau rapport.





Les données compilées par Internet 2.0, une société australienne de cybersécurité, ont révélé que le gouvernement chinois a dépensé près de deux fois plus pour les tests PCR - utilisés pour détecter certains virus - en 2019, par rapport à l’année précédente. Alors que la Chine a acheté pour 36,7 millions de yuans en test PCR (4,93 millions d’euros) en 2018, elle a dépensé 67,7 millions de yuans (9,09 millions d’euros) en 2019.





Le rapport a également révélé que le total des contrats d’achat de PCR est passé de 89 en 2018 à 135 en 2019.





L’augmentation “notable, significative et anormale” des achats provenait principalement de quatre institutions - l’hôpital de l’Armée de libération du peuple, l’Institut de virologie de Wuhan, l’Université des sciences et de la technologie de Wuhan et les centres de contrôle et de prévention des maladies des districts de la province de l’Hubei.





Robert Potter, directeur général et fondateur d’Internet 2.0, et également l’un des auteurs de cette étude, a déclaré que certaines des données d’approvisionnement pouvaient être anodines. “Mais prises dans leur ensemble, elles nous donnent une tendance qui remet totalement en question le récit officiel selon lequel la pandémie a commencé en décembre”.





Étude contestée par le ministère chinois des Affaires étrangères

La Chine a signalé les premiers cas le 31 décembre 2019, tandis que l’OMS a publié son premier avis sur ces cas le 5 janvier 2020. Selon l’étude d’Internet 2.0, l’augmentation des dépenses a été constatée dès le mois de mai 2019.





L’étude a toutefois été contestée par le ministère chinois des Affaires étrangères.





“La traçabilité des virus est une question scientifique sérieuse qui devrait être abordée par les scientifiques”, a déclaré un porte-parole à Bloomberg avant de la rejeter comme une énième affirmation douteuse sur l’origine de la pandémie de coronavirus.





À prendre avec des pincettes

D’autres experts médicaux ont également abordé avec prudence la conclusion tirée de cette recherche.