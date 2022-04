Le Dantec a perdu « sa banque » de données informatiques sur la période 2020-2021

Perte de données informatiques de l'Hôpital Le Dantec

“Toutes les données de 2020 et 2021 sont perdues. Le réseau informatique est obsolète. L’informatisation fait défaut et il y un problème réel de traçabilité des données à l’hôpital le Dantec”, selon le professeur Awa Oumar Touré du service d’aide au diagnostic (Hématologie).