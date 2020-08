Le dernier bilan de la pandémie

Nombre de morts de Coronavirus dans le monde

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 736.828 morts dans le monde depuis son apparition en Chine fin décembre, selon un dernier bilan établi par l'AFP.

Plus de 20.122.700 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 12.080.900 sont aujourd'hui considérés comme guéris.





Sur la journée de lundi, 5.035 nouveaux décès et 232.781 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l'Inde avec 871 nouveaux morts, le Mexique (705) et le Brésil (703).





États-Unis

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 163.465 décès pour 5.094.565 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Au moins 1.670.755 personnes ont été déclarées guéries. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 101.752 morts pour 3.057.470 cas, le Mexique avec 53.003 morts (485.836 cas), le Royaume-Uni avec 46.526 morts (311.641 cas), et l'Inde avec 45.257 morts (2.268.675 cas).





Belgique

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 85 décès pour 100.000 habitants, suivi par le Royaume-Uni (69), le Pérou (65), l'Espagne (61), et l'Italie (58). La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 84.712 cas (44 nouveaux entre lundi et mardi), dont 4.634 décès et 79.284 guérisons.





Par continent