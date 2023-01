[Bien-être] Le Kinkéliba, une plante, mille vertus thérapeutiques

Kinkéliba et ses bienfaits

Le kinkéliba est un condensé de bienfaits pour la santé. Cette plante régule l’hypertension artérielle, la glycémie, accélère la digestion. C’est un antidote contre la nausée, les vomissements et protège l’un des organes nobles : le foie. La liste de ses vertus thérapeutiques est loin d’être exhaustive.









Le Combretum micranthum plus connu sous l’appellation Kinkéliba est une plante endémique dans plusieurs zones au Sénégal. Elle est surexploitée pour ses vertus thérapeutiques. Ses feuilles, ses racines renferment des principes actifs qui agissent sur l’organisme. Au Sénégal et dans les pays de la sous-région (Mali, Guinée, Guinée Bissau…), l’infusion à base de feuilles de cette espèce végétale est largement consommée au petit déjeuner. La recette est simple : les feuilles sont plongées dans une eau froide. Cette solution sera bouillie durant 15 à 20 minutes.





Depuis que l’hypertension artérielle a explosé dans les grands centres urbains au Sénégal avec une prévalence de 29, 8 % en 2015 selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale, l’infusion à base de feuille de kinkéliba se vend à tous les coins de rue. Les bienfaits de cette espèce végétale endémique aujourd’hui menacée sont partagés par tous. " Les feuilles vertes du Kinkéliba possèdent plusieurs composés actifs très intéressants pour notre santé, notamment des flavonoïdes (super antioxydant), des acides aminés, du nitrate de potassium, des trapézoïdes (anti-inflammatoire et antibactérien), de la Bétadine ou encore du combrétine’’, lit-on dans le Journal des femmes, Sabine Monnoyeur naturopathe. Si l’on se fie à cette spécialiste, cette espèce végétale est diurétique. Elle augmente le volume des urines et par conséquent, favorise l'élimination des toxines présentes dans l'organisme. L’espèce renferme des propriétés qui accélèrent la digestion est un antidote contre les nausées, les vomissements et la constipation.





Les feuilles sont cholagogues, stimulent la production de bile par le foie, hépato protecteur, protègent les cellules du foie. Les scientifiques prêtent à cette espèce, le pouvoir de réguler la glycémie. C’est pour cette raison que l’espèce est recommandée aux personnes atteintes de diabète de type 2. Elle est d’ailleurs conseillée aux personnes qui ont développé un surpoids. L’espèce regorge de vertus anti-inflammatoires et antibactériennes. En usage externe, le Kinkéliba favoriserait le processus de cicatrisation.





L'hypertension





Le sel est un facteur favorisant l’hypertension. Le Kinkéliba est un bon remède. Grâce à ses propriétés diurétiques, le Kinkéliba est efficace contre l'hypertension. La raison : plus on urine, plus on élimine l'excédent de sel et d'eau présents dans notre organisme", indique la naturopathe. Il permet de renforcer le système immunitaire, son efficacité dans la correction de l'anémie n'est pas vraiment connue", informe notre interlocutrice.





Baisser le cholestérol





Les feuilles de Kinkéliba contiennent du bêta-sitostérol, également appelé phytostérol, un stérol végétal qui bloque l'absorption du cholestérol dans l'organisme. Cette substance se mêle au cholestérol dans l'intestin, favorisant ainsi son élimination. Consommer du Kinkéliba réduit le taux de cholestérol dans l’organisme. "Le Kinkéliba étant réputé pour ses propriétés dépuratives, ce qui signifie qu'il favorise le drainage des toxines à travers les urines et l'élimination des déchets », a rapporté la spécialiste. Elle a ajouté que cette plante facilite l’assimilation des aliments, accélère l'élimination des déchets et graisses contenus dans le corps. Tout de même, elle précise qu’elle n’entraîne pas la réduction de la masse graisseuse par contre elle élimine l’eau réduisant par ricochet la masse corporelle. En somme, le Kinkéliba contient de précieux antioxydants, ce qui aide à lutter contre les radicaux libres et le stress oxydatif qui représentent de véritables freins à la perte de poids.





Attention aux dangers…